Humorista confessa assassinato de miss desaparecida no Paraná

O humorista Marcelo Alves confessou, na manhã desta segunda-feira (9/6), à Polícia Civil do Paraná (PC-PR), ter assassinado Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, ex-miss Serra Branca Teen. A jovem, que era amiga de Marcelo, estava desaparecida desde o último dia 2 de junho, em Curitiba.

Segundo a PC-PR, o humorista indicou à equipe policial o local onde teria enterrado o corpo da vítima. "Após constatar o óbito, ele informou que enrolou o corpo em um plástico e o transportou até a cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba", afirmou a corporação em nota. As buscas para localizar o corpo seguem em andamento.

Durante o depoimento, Marcelo relatou que havia oferecido à jovem uma suposta proposta de emprego em São Paulo e afirmou que a acompanharia até a capital paulista. No entanto, no dia em que partiriam, ele revelou que a oferta era falsa. Segundo a polícia, o humorista teria dito que sua real intenção era declarar seus sentimentos por Raissa. Segundo o relato, nesse momento, a vítima teria reagido de forma exaltada e Marcelo a enforcou.

O advogado de Marcelo, Caio Percival, afirmou à RPC, afiliada da Rede Globo, que o crime não foi premeditado. Segundo ele, o cliente está colaborando com a investigação e lamenta o ocorrido. O Correio entrou em contato com a defesa do humorista e aguarda retorno. O conteúdo será atualizado em caso de manifestação.