Reuniões no Google Meet terão tradução em português; confira novidades

São Paulo – De olho na revolução tecnológica em andamento com a inteligência artificial, o Google anunciou nesta terça-feira (10/6), no evento Google for Brasil 2025, a chegada de diversas novidades baseadas em IA para o Google Workspace no Brasil, muitas já disponíveis ou disponíveis nas próximas semanas em português.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um destaque é a tradução simultânea no Google Meet. Recurso recente do Google I/O, ele permite conectar-se com pessoas de outros idiomas quase em tempo real e com baixa latência. Segundo a big tech, o usuário ouvirá a fala do outro traduzida para seu idioma, preservando voz, tom e emoção. Em reuniões com múltiplos falantes de um idioma estrangeiro, você ouvirá cada um com sua própria voz, facilitando a identificação e conversas em grupo. De acordo com a gigante da tecnologia, a ideia é preservar as características da fala para uma experiência autêntica e natural. O recurso chega em português nas próximas semanas para assinantes do Google One e até o fim do ano para clientes corporativos do Workspace.

Leia também: Celulares Android terão novas opções de bloqueio em caso de roubo

Outra ferramenta já disponível em português para usuários do Google One e clientes corporativos do Workspace é o "Anota pra Mim” no Google Meet. Ele faz anotações automáticas durante reuniões, permitindo que usuário se concentre na discussão. Com o Gemini, a IA do Google, ele vai além da transcrição: compreende o assunto, sugere ações em um resumo e pode até fornecer um "resumo até o momento" se você chegar atrasado. As anotações são capturadas automaticamente ao habilitar o recurso, anexadas ao evento do Google Agenda e um e-mail com o resumo no Google Docs é enviado ao organizador após a reunião.

Para criação de documentos, o "Quero Ajuda para Criar" no Google Docs permite criar um documento completo a partir de um único prompt, podendo incluir conteúdo existente do seu Google Drive. Isso facilita a geração de conteúdos estruturados, estilizados e atraentes. Este recurso já foi liberado para Google One e clientes Workspace.

No Google Planilhas, o ‘Quero Ajuda para Analisar’ funciona como um analista de negócios pessoal, identificando insights nos dados do usuário sem comandos explícitos. Isso capacita decisões baseadas em dados. Esta novidade estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas.

Por fim, o Gemini no Google Chat permite obter um resumo detalhado da conversa, destacando perguntas, decisões e próximos passos, apenas digitando @gemini. O recurso já está acessível para usuários do Google One e clientes corporativos do Workspace.

Esses lançamentos mostram que a IA é uma realidade valiosa no ambiente corporativo, aumentando a eficiência sem comprometer a qualidade. Alberto Zafani, head de Google Workspace no Brasil, destaca que a inteligência artificial "democratiza o acesso à inteligência artificial para organizações de todos os tamanhos, sem barreiras". Ele adiciona que "75% dos usuários diários do Gemini para Workspace dizem perceber uma melhora na qualidade do trabalho".

*O jornalista viajou a convite do Google

Saiba Mais Brasil Indígenas protestam contra abandono do governo

Indígenas protestam contra abandono do governo Brasil Estela Bezerra é nomeada secretária da Senev no Ministério das Mulheres

Estela Bezerra é nomeada secretária da Senev no Ministério das Mulheres Brasil Vereador do PL preso por pedofilia e abuso sexual tem mandato extinto

%MCEPASTEBIN%