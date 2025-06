Celulares Android terão novas opções de bloqueio em caso de roubo

São Paulo – O Google anunciou nesta terça-feira (10/6), durante o evento Google for Brasil 2025, uma importante mudança para aumentar a proteção dos usuários de celulares Android contra roubo no país. A partir do segundo semestre, duas soluções de segurança serão ativadas por padrão em novos aparelhos Android configurados no território nacional, bem como naqueles que passarem por uma restauração de fábrica. “O Brasil será o primeiro país a receber essa mudança. A medida vai ajudar a aumentar a proteção ao celulares, com toda a certeza”, diz o presidente do Google, Fábio Coelho.

Os recursos que passarão a vir ativados automaticamente são o Bloqueio de Detecção de Roubo e o Bloqueio Remoto. Lançados pelo Google em 2024, eles visam proteger os dados do usuário e dificultar o acesso ao aparelho por criminosos.

O Bloqueio de Detecção de Roubo utiliza inteligência artificial do Google para identificar movimentos abruptos, como quando alguém pega o celular da mão da vítima e foge. Quando essa situação é detectada, a tela do aparelho é bloqueada automaticamente. Isso impede que o ladrão acesse as informações guardadas no dispositivo. Desde o lançamento, este recurso já ajudou a proteger os dados de quase 50 mil dispositivos que foram bloqueados e não foram desbloqueados nas 48 horas seguintes.

Já o Bloqueio Remoto oferece uma maneira rápida para a vítima de roubo bloquear a tela do celular. Em uma página web dedicada (android.com/lock), o usuário pode bloquear o aparelho simplesmente inserindo o número do celular roubado. Este recurso tem sido muito útil para os brasileiros; o Google observou um volume 30% maior de pedidos de bloqueio no Brasil durante o carnaval deste ano, comparado à média anual.

Anteriormente, para que essas funcionalidades fossem eficazes, o usuário precisava ativá-las manualmente nas configurações do aparelho. Mais de 1 milhão de brasileiros já haviam ativado os recursos de proteção contra roubo no Android até novembro do ano passado.

A nova medida do Google busca garantir que mais pessoas tenham seus celulares protegidos, ao mesmo tempo em que mantém a opção de desabilitar o recurso, caso prefiram. "A ativação de fábrica do Bloqueio Remoto torna o recurso acessível de forma mais ampla, fazendo com que essa camada de proteção ajude as pessoas a agirem rapidamente em caso de perda ou roubo", afirma Fabrício Ferracioli, gerente de Parcerias Técnicas de Android do Google. Ele complementa que "essa medida reforça nosso compromisso em oferecer soluções cada vez mais seguras e intuitivas".



