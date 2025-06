Um em cada três brasileiros pensa mais no amante do que no parceiro

No Dia dos Namorados, os brasileiros vão priorizar os relacionamentos extraconjugais. É o que concluiu um levantamento feito pelo Gleeden, aplicativo de encontros fora do casamento. A plataforma afirma que 33% dos brasileiros afirmam que pensam mais no amante do que no parceiro na data.

Quando o assunto são presentes, a ideia é agradar tanto o cônjuge quanto o ‘Ricardão’, segundo 32% dos entrevistados. Entre os mimos favoritos, a maior preferência é por lingerie e roupa íntima. Para 43% dos brasileiros que mantêm relações extraconjugais, o valor médio do presente para os amantes varia entre R$ 101 e R$ 300.

O levantamento ainda aponta que 83% dos amantes têm consciência de que estão se relacionando com alguém comprometido.

“Embora a infidelidade ainda seja majoritariamente vista como um fator de ruptura, abordá-la de maneira construtiva e respeitosa pode transformar dificuldades em oportunidades de crescimento e fortalecimento do relacionamento. O Dia dos Namorados, assim, ganha um significado ampliado, ao incentivar o amor consciente e a valorização das relações em suas diversas formas”, comenta Silvia Rubies, diretora de marketing do Gleeden na América Latina.

O que leva à traição?

O Gleeden ainda apontou as principais motivações para as traições. Para 28%, é a busca por atenção e satisfação sexual que não encontram na relação principal. Em segundo lugar, está a vontade de romper com a rotina e a monotonia, procurando novas experiências que influenciem positivamente o desejo, a autoestima e o bem-estar.

Outro motivo apontado é que a traição é uma maneira de lidar com necessidades afetivas e emocionais, buscando equilíbrio entre desejos pessoais e responsabilidades.