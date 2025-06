TED Countdown desembarca no Brasil com casa durante a COP 30

Belém (PA) - O TED Countdown, iniciativa que visa ampliar ideias e acelerar soluções para o enfrentamento da crise climática, desembarca no Brasil com uma casa para sediar discussões durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, entre 10 a 20 de novembro.

A TED Countdown House será um espaço de encontro com o objetivo de reunir lideranças de diversas áreas. Segundo afirma Rodrigo V Cunha, organizador licenciado do TEDxAmazônia, o espaço visa promover "conversas importantes, mesmo que desconfortáveis", necessárias para enfrentar os dilemas dos nossos tempos.

A expectativa é de que o ponto de encontro reúna conhecimento indígena e ciência, inovação e ancestralidade, ativismo e política, arte e tecnologia. “Queremos ativar conexões improváveis, provocar conversas que normalmente não acontecem em espaços oficiais e mostrar que a Amazônia não é apenas um problema; ela é parte da resposta”, afirmou.

Esta é a primeira iniciativa do TED Countdown no Brasil e vai acontecer na Casa Mia, no centro histórico de Belém, após edições anteriores em Edimburgo, Londres, Detroit, Bruxelas e Nairóbi. O projeto é realizado em parceria com o TEDxAmazônia, o Instituto Igarapé e a agência Profile.

O espaço contará com dois auditórios, estúdios de mídia, um café, áreas comuns e culinária regional. Além disso, durante a conferência climática, haverá uma programação de palestras, workshops e encontros temáticos para engajar lideranças nas discussões acerca da COP.

Para Robert Muggah, cofundador do Instituto Igarapé, o momento não poderia ser mais urgente, com a maior floresta tropical do planeta e a região com maior biodiversidade diante de um ponto de inflexão. "As soluções para a nossa crise climática e natural estão inseridas em biomas como a Amazônia e nas dezenas de milhões de pessoas que vivem lá”, destacou.

* A repórter viajou a convite da Coca-Cola

