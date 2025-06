Nasa nega relações com brasileira que disse ser astronauta

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês) negou ao portal g1, nesta quarta-feira (11/6), qualquer vínculo com a mineira Laysa Peixoto, que viralizou nas redes sociais na semana passada ao afirmar ser a primeira astronauta do Brasil. Em nota, a assessoria da brasileira, que até a publicação desta matéria não respondeu à tentativa de contato do Correio , informou ao portal da Globo que ela participou de um curso da agência para jovens estudantes e que ela nunca havia afirmado trabalhar para o órgão americano.

Há seis dias, a mulher de 22 anos compartilhou aos mais de 156 mil seguidores no Instagram que havia sido selecionada para se tornar “astronauta de carreira”. A profissão a permitiria, de acordo com publicação, atuar em “voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas e para futuras missões tripuladas à Lua e para Marte”.

“Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da Nasa, Bill McArthur”, anunciou. “Prosseguirei firme em meu treinamento, com voos suborbitais e missões privadas ao espaço, em paralelo à minha formação como piloto, visando minha primeira designação oficial como astronauta de carreira.”

A Nasa afirma que é preciso, para iniciar o treinamento, título de mestre, ao menos dois anos de experiência e mil horas de trabalho como piloto. A UFMG informou, porém, que a jovem foi desligada da universidade em 2023, quando não se matriculou para o segundo semestre do curso de física; e a Universidade Columbia diz não ter localizado registros com o nome da jovem em nenhum curso da instituição.

A empresa privada Titans Space, que vende pacotes turísticos espaciais a valores a partir de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões, na cotação atual), confirmou que a brasileira havia sido selecionada para viagem espacial. O nome dela não está, porém, entre a equipe de astronautas listados para o suposto voo inaugural de 2029, do qual ela garante, nas publicações, fazer parte da tripulação.

“Em um post em 2023 no Instagram, Laysa postou uma foto mostrando o nome do programa e nunca afirmou que trabalhava para a Nasa, mas que liderava equipes no programa L’SPACE”, diz o comunicado. Além desse curso, a mineira teria participado de “treinamento que acontece no Marshall Space Flight Center e U.S. Space and Rocket Center” e de outras formações ministradas de forma on-line.