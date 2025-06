Mais de 25 mil escolas públicas estão aderindo ao PDDE Escola e Comunidade

Por Caetano Yamamoto*- O Programa Dinheiro Direto Escola (PDDE) Escola e Comunidade recebeu projetos de formação de mais de 25 mil escolas públicas de todo país. O Ministério da Educação (MEC) junto com o Programa Escola e Comunidade fez esta iniciativa para repassar R$70 milhões às escolas públicas de educação básica participantes para apoiar projetos de formação elaborados e implementados por essas unidades escolares, na perspectiva da educação integral.

O eixo das ações financeiras serão os projetos enviados pelas escolas, e eles devem ser construídos de forma colaborativa, com participação do conselho escolar. As atividades previstas são oficinas, palestras, visitas guiadas e outras formações voltadas à comunidade escolar e à população local.



O objetivo desta iniciativa é estreitar os laços entre escolas públicas, famílias e comunidades, promovendo a gestão democrática e incentivando práticas educativas voltadas à cidadania, à participação social e à construção de uma cultura de paz.



Os dados de adesão do MEC constam que, até o momento, 4.305 cidades brasileiras contam com pelo menos uma escola da rede estadual ou municipal participando do programa. Todas as unidades participarão da oficina Pense Antes de Compartilhar: O Poder da Informação e o Perigo das Fake News. Atividade que é pré-definida no projeto de formação das escolas participantes do Ciclo 2025 do Proec.

“Essa ampla adesão demonstra o compromisso das redes com o fortalecimento da gestão democrática e a articulação entre escola, família e comunidade, pilares centrais da educação”, afirmou a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, que agradeceu o engajamento das secretarias estaduais e municipais de educação que aderiram ao programa e mobilizaram suas redes escolares.





Serão contempladas, neste primeiro lote, as escolas que enviaram seus projetos de formação até o dia 8 de junho de 2025. Para receber os recursos, elas devem estar com suas Unidades Executoras (UEx) adimplentes, tanto nas informações cadastrais quanto na prestação de contas. A lista com as escolas selecionadas será encaminhada nos próximos dias, via e-mail, aos articuladores cadastrados.

As escolas que não conseguiram enviar seus projetos de formação ainda têm a oportunidade de participar para receber os recursos do segundo lote do programa. As novas adesões das secretarias de educação podem ser feitas pelo Simec, no módulo “Plano de Ações Articuladas (PAR) 4”. Elas devem enviar os projetos de formação via PDDE Interativo. O repasse do segundo lote dependerá da disponibilidade orçamentária, previsto na Resolução MEC nº 5/2025.