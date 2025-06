Suspeitas de fraude fazem Detran-SP afastar 142 despachantes

O Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) afastou 142 despachantes suspeitos de envolvimento ou de facilitar a prática ilegal de transferência de veículos no Estado. As suspensões são feitas em primeira ordem e, no caso de indícios de participação direta no esquema criminoso, a polícia vai ser acionada para investigar as ocorrências.

Leia também: Nasa nega relações com brasileira que disse ser astronauta

A fraude que o órgão apura - e pode estar sendo facilitada por despachantes - mira a obtenção do ATPV, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo. O esquema funciona quando um estelionatário se passa por um proprietário, dá entrada na documentação para obter o ATPV e consegue obter essa licença em nome de terceiro. O verdadeiro dono do veículo pode perder a propriedade do bem, que passa a ficar no nome de um laranja.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.