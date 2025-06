Cantora de forró morre aos 36 anos durante tratamento contra câncer

A cantora de forró Faby Bezerra, de 36 anos, faleceu na quinta-feira (19/6), em Fortaleza (CE), após meses lutando contra um câncer de colo de útero. Natural de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, Faby era conhecida na cultura musical nordestina e integrava a banda Forró bota pra cima. A cantora deixa marido e quatro filhos.

Mesmo em meio ao tratamento, Faby seguia se apresentando em shows, demonstrando força e dedicação à carreira. Nos últimos meses, ela havia perdido peso e sofrido com a queda de cabelo, mas mantinha o compromisso com o palco e o público.

Nas redes sociais, colegas de profissão e fãs prestaram homenagens.

O velório foi realizado na manhã desta sexta-feira (20), em Fortaleza. O corpo da cantora foi sepultado no fim de tarde na cidade natal dela, Limoeiro do Norte, onde amigos e familiares se reuniram para se despedir da artista.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori