Chuvas no RS deixam pelo menos 8 mil desabrigados em 107 municípios

Um ano após as enchentes que destruíram praticamente o Rio Grande do Sul, o estado volta a registrar aumento no número de desabrigados pela chuva em meio à falta de recursos do governo gaúcho. O total de desabrigados supera 8 mil, o número de municípios com registros de ocorrências subiu, ontem, para 107 e três mortos foram registrados, conforme dados da Defesa Civil divulgados ontem.

E, apesar de o governo federal ter disponibilizado R$ 111,6 bilhões para ações de reconstrução e assistência no Rio Grande do Sul desde abril — dos quais R$ 89 bilhões já foram executados —, o governador Eduardo Leite (PSD) anunciou, anteontem, a destinação de apenas R$ 60 milhões para os municípios afetados pelas fortes chuvas que voltaram a castigar o estado nesta semana. O montante representa menos de 0,1% do total já executado pela União.

Do valor anunciado, R$ 30 milhões serão administrados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para a recuperação emergencial de rodovias. A outra metade será transferida diretamente às prefeituras que decretarem situação de emergência, sem exigência prévia de plano de trabalho, conforme explicou o governador. "A prioridade é garantir agilidade. Não vamos esperar relatórios detalhados para começar a apoiar. Vamos repassar de forma emergencial R$ 100 mil a cada município que decretar emergência", afirmou Leite, na ocasião.

Entre os municípios mais afetados está Jaguari, no sudoeste gaúcho, que decretou estado de calamidade pública. Na cidade, cerca de mil moradores ficaram desalojados, e aproximadamente 700 ainda aguardam a liberação de acessos bloqueados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu encoberto e pancadas isoladas neste fim de semana em diversas áreas do estado, incluindo Porto Alegre. Ventos de até 70 km/h devem atingir o litoral gaúcho e catarinense com o avanço de uma frente fria pelo oceano. Apesar do quadro, não há alertas meteorológicos em vigor.

Ao menos oito rios permanecem acima da cota de inundação. O nível das águas continua subindo, ainda que lentamente, em bacias, como a do Uruguai e do Jacuí.

Ajuda da Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou, ontem, a entrega de 4 mil cestas de alimentos — cerca de 68 toneladas produzidas por agricultores familiares — em três locais da Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação integra a resposta emergencial do governo federal e está sendo executada por meio de uma Sala de Situação montada na sexta-feira (20).

As cestas estão armazenadas em Canoas e contêm 17kg de alimentos básicos, como arroz, feijão, farinha de milho, macarrão e melado. A medida é parte de um plano conjunto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para garantir segurança alimentar às vítimas. (Com informações da Agência Estado)

