Piloto conta à polícia causa do incêndio em balão que matou 8 pessoas

O fogo no balão com 21 pessoas a bordo em Praia Grande, em Santa Catarina, foi causado por um maçarico destinado a reacender a chama caso o fogo apagasse durante o voo, disse o piloto. O condutor não soube informar se o maçarico ficou ligado ou se houve uma chama espontânea. Segundo a Polícia Civil, ele também disse que as chamas começaram no cesto do balão.

Ao perceber o início do incêndio, o piloto conseguiu baixar o balão. Ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem. Treze sobreviveram ao acidente.

No entanto, algumas não conseguiram deixar o balão que, estando mais leve, alçou voo. Ao todo, oito pessoas morreram, quatro delas carbonizadas.

O governador de Santa Catarina se pronunciou. "Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local", afirmou Jorginho Mello.

A Prefeitura de Praia Grande se solidarizou com as famílias das vítimas e disse que o município está acompanhando a ocorrência. "Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos", citou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou solidariedade às famílias das vítimas e colocou o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes.

Com informações da Agência Estado*

