Frio intenso atinge Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste nesta quarta-feira (25)

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina espalhou, na noite de terça-feira (24/6) uma tonelada de sal que estavam congelados na Serra do Rio do Rastro, entre o K/M 405 e o 406 da SC-390, em Lauro Muller, localizado próximo à Serra do Rio do Rastro - (crédito: Reprodução/X)

A quarta-feira (25/6) é marcada por temperaturas extremamente baixas nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Paraná, General Carneiro registrou a menor temperatura do país até as 8h, com -7,8 °C, conforme divulgou o Inmet. Em São Mateus do Sul, os termômetros marcaram -4,2 °C, enquanto no Rio Grande do Sul as cidades de Vacaria e Sarafina Corrêa tiveram mínimas de -3,6 °C.

Em São Paulo, a capital paulista bateu o recorde de frio do ano, com mínima de 5 °C, de acordo com o Inmet. Já Brasília amanheceu com uma forte neblina, céu encoberto e temperatura mínima registrada de 14,9 °C, na manhã desta quarta-feira (25/6).

Santa Catarina também enfrentou forte onda de frio. Todos os pontos monitorados no estado apresentaram temperaturas abaixo de 15 °C às 6h. Conforme a Epagri/Ciram, mais de 40 cidades amanheceram com temperaturas negativas e as mínimas. Registros mostram queda d'água na Serra do Rio Rastro ainda congelada.

Diante das condições extremas, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina emitiu um alerta à meia-noite desta quarta-feira, recomendando que motoristas evitem trafegar por trechos da Serra do Rio do Rastro devido ao risco de congelamento nas pistas. A corporação destacou que, “se possível, evite o deslocamento pelo trecho”.

Na noite de terça-feira (24/6), uma operação da corporação espalhou uma tonelada de sal nos pontos críticos, que estavam congelados na Serra do Rio do Rastro, entre o KM 405 e o 406 da SC-390, em Lauro Muller, conforme informou a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina.