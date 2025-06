Neblina e frio tomam conta do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira (25)

Neblina e tempo frio marcaram as primeiras horas da manhã no Distrito Federal - (crédito: Terra Thais / CB/DAPress)

O frio continua no Distrito Federal. A capital amanheceu com uma forte neblina, céu encoberto e temperatura mínima registrada de 14,9°C, na manhã desta quarta-feira (25/6). A umidade relativa do ar começou alta, atingindo 95% nas primeiras horas do dia, mas deve cair para cerca de 40% durante a tarde. A máxima prevista para hoje é de 26°C.

De acordo com Olivio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fechado, a neblina e a possibilidade de garoa observadas nesta madrugada e manhã são resultado da chegada de uma frente fria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Esse dia com nebulosidade foi provocado pela chegada de uma frente fria. Ela se aproximou ontem, aumentou a nebulosidade e trouxe uma chuvinha, mesmo que fraca e localizada” explicou ao Correio.

Segundo Bahia, a frente fria deve perder força ao longo do dia e, com isso, o tempo deve começar a abrir nos próximos dias. A previsão para quinta-feira (26) já indica predomínio de sol, com queda mais acentuada nas temperaturas mínimas. “Com a abertura, a perda radiativa faz com que o ar resfrie mais. Muito provavelmente as temperaturas mínimas voltem a cair. Hoje não caiu tanto por causa justamente dessa umidade e da nebulosidade. Nos próximos dias, as mínimas devem chegar a casa dos 10°C”, explicou.

Além da queda nas temperaturas, o meteorologista também alerta para a redução nos níveis de umidade do ar a partir de amanhã. “A umidade começa a cair para a casa dos 30% e pontualmente até inferior a 30%”, afirmou.

Sobre a neblina observada nesta manhã, Olivio explica que ela está diretamente relacionada à alta umidade trazida pela frente fria. “Essa umidade está próxima ao solo. Na verdade, é uma mistura de neblina, garoa e até uma chuvinha muito fraca. Isso favoreceu esse chuvisco, esse tempo com cara de São Paulo, como costumamos dizer”, concluiu.