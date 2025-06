Turista cai no mar ao tentar tirar foto na Pedra do Pampo, no RJ

Uma mulher de 33 anos foi resgatada em uma operação de alta complexidade pelo Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro após ser arrastada por uma onda na Praia de Itacoatiara, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (25/6). A vítima havia subido na Pedra do Pampo, formação rochosa popular entre turistas, para tirar uma foto quando perdeu o equilíbrio e caiu no mar agitado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava acompanhada do filho quando o acidente ocorreu, por volta das 14h20. Populares acionaram os guarda-vidas do 4º Grupamento Marítimo (4º GMar), que rapidamente entraram na água. A região apresenta risco elevado, com pedras submersas e ondas fortes.

Os agentes conseguiram alcançar a vítima, que já apresentava sinais de exaustão. Ela recebeu uma boia de flutuação e foi conduzida até um ponto mais seguro, onde foi içada por um helicóptero da corporação.

Com escoriações e sinais de afogamento, ela recebeu os primeiros socorros na praia e foi encaminhada ao Hospital Municipal Mário Monteiro.

Em vídeo divulgado pelos bombeiros, é possível ver o momento em que a vítima tenta nadar, mas desaparece entre as ondas antes de ser puxada por correntezas e pedras. “Em segundos, tudo mudou. Ela foi arrastada para o mar, sozinha, em pânico, entre pedras e correnteza”, descreveu a corporação.

Veja vídeo: