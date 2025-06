Irmã de brasileira morta em vulcão: "Tentei mover uma montanha por você na Indonésia"

Mariana Marins compartilhou um texto em homenagem à irmã Juliana Marins, que morreu na Indonésia após ficar quatro dias presa na encosta de um vulcão. "Você sempre esteve comigo em todos os momentos, inclusive nos piores deles. A gente sempre dizia que moveria montanhas uma pela outra, e daqui do Brasil, tentei mover uma lá na Indonésia por você. Desculpa não ter sido suficiente, irmã", afirmou Mariana, na quarta-feira (25/6).

Mariana destacou que Juliana sempre foi parceira dela e também relatou que aos 4 anos de idade falou para os pais que queria 10 irmãs. Aos 5 anos, quando Juliana nasceu, ela não quis mais nenhuma, porque a irmã "já valia pelas 10".



"Minha irmã gêmea, com 5 anos de diferença, que me amou, me protegeu, me incentivou, me acolheu. Vai ser muito difícil não te ter por perto, irmã. Vai ser muito difícil seguir sem você. A vida vai ser muito difícil sem você", disse Mariana.

Autópsia, translado e sepultamento

O corpo de Juliana foi resgatado na quarta-feira (25/6) e será transportado para a ilha Bali nesta quinta-feira (26/6) para uma autópsia, que deve determinar a causa e o horário da morte.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou que conversou com Mariana, irmã de Juliana Marins, e assumiu o compromisso de pagar o translado da brasileira que morreu após ficar quatro dias presa na encosta de um vulcão na Indonésia.

"Assumimos o compromisso da Prefeitura de Niterói com o translado de Juliana da Indonésia para a nossa cidade, onde será velada e sepultada. Que Deus conforte o coração da família linda de Juliana e todos os seus amigos e amigas", escreveu Rodrigo nas redes sociais, na quarta-feira (25/6).

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana era publicitária e estava viajando pela Ásia desde fevereiro. O monte Rinjani, onde Juliana fazia a trilha, tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia.