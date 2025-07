Ponte Rio-Niterói é interditada após carro pegar fogo e parar o trânsito

Um carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (1°/7) e causou a interdição total da via no sentido Rio. Segundo a concessionária Ecovias Ponte, o incêndio já foi controlado e as faixas 1, 2 e 3 da pista Sul foram liberadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar da reabertura parcial da via, o trânsito segue bastante congestionado, com tempo de travessia de aproximadamente uma hora e meia.

Motoristas enfrentam reflexos na Rodovia Niterói-Manilha, Alameda São BoaventDiante da situação, a melhor alternativa para quem precisa seguir em direção ao Rio é o uso do serviço das barcas.

Diante da situação, a melhor alternativa para quem precisa seguir em direção ao Rio é o uso do serviço das barcas.