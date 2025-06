Operação Atlas: Forças Armadas planejam exercício em prol da Amazônia

As Forças Armadas deram início, nesta segunda-feira (30/6), a fase de planejamento da Operação Atlas, exercício militar em conjunto que será realizado na Amazônia, reunindo a Marinha, Exército e Aeronáutica. O objetivo da ação é aprimorar a logística, a mobilização e a prontidão operacional no Norte do país.

Leia também: Exército Brasileiro alerta para golpe de falso concurso

Os militares, nas próximas duas semanas, planejarão o deslocamento estratégicos dos meios operativos: fluvial, terrestre e aéreo, até a região Amazônica com origem em todas as partes do Brasil. Além da aplicação de recursos, materiais e humanos, também terá, orientações para a execução operacional tática, do emprego de tropas, embarcações, veículos blindados e helicópteros, a formação da estrutura de comando e controle da missão, da análise de cenários e problemas simulados.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (Emcfa), o almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire ressalta a importância do planejamento estratégico para execução das ações conjuntas dos militares, em prol da Defesa do país, da segurança da população e da proteção da Amazônia.

“A Operação Atlas não é apenas mais um exercício de adestramento conjunto. É uma demonstração inequívoca de nossa capacidade de adaptação a cenários globais dinâmicos e complexos, de nossa prontidão e, também, da qualidade de resposta a qualquer desafio que se apresente, aprimorando ações integradas, validando táticas e doutrinas conjuntas em ambientes complexos e de difícil acesso”, enfatiza Aguiar Freire.

O exercício contemplará três etapas. A primeira, o “Planejamento Integrado”, de 30 de junho a 10 de julho, com a participação de cerca de 200 militares das áreas de planejamento, inteligência, logística, operações especiais, de defesas cibernética e Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (NBQR).

Leia também: Múcio acompanha seleção de alistamento militar feminino voluntário em Brasília

A segunda fase da Operação, “Deslocamento Estratégico”, ocorrerá de 27 setembro a 1º de outubro, quando os meios operativos e de pessoal se deslocarão para a região do exercício.

Leia também: Cid diz que Marinha colocou tropas à disposição de Bolsonaro para golpe

A terceira e última, a do “Exercício no Terreno”, será de 2 a 7 de outubro, quando as Forças Armadas colocarão em prática as operações táticas, com atividades integradas em ambiente fluvial, terrestre e aéreo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular