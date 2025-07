Queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo mata duas pessoas 

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º/7) e causou a morte de duas pessoas no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do estado, a aeronave tinha dois ocupantes, que morreram no local.

Acionada para a ocorrência, a corporação militar indicou que há "empenho de 16 homens" e seis viaturas operacionais no local do acidente, que ocorreu às 11h50. Identidade das vítimas e destino da aeronave não foram divulgados, mas o veículo aéreo "não atingiu outras estruturas", nem houve vazamento de combustível.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, e a Polícia Técnico-Científica foram acionados para perícia.

A matéria será complementada com mais informações conforme atualização das autoridades públicas.