Corpo de Juliana Marins é liberado após nova autópsia no Rio

Após autópsia no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, do Rio de Janeiro (RJ), ocorpo da jovem Juliana Marins foi liberado por volta de 11h desta quarta-feira (2/7). O exame foi feito por dois peritos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) acompanhados de um especialista representante da família.

O laudo preliminar deve ser entregue em até sete dias. Com a conclusão da necrópsia, que durou cerca de duas horas, os familiares de Juliana podem retirar o corpo para a despedida da jovem, que deve ser em Niterói (RJ), cidade natal dela. O horário ainda não foi divulgado.

A nova necrópsia da vítima foi pedida pela família por meio da Defensoria Pública da União (DPU-RJ). O pedido foi feito após a autópsia feita em Bali, na Indonésia, em 26 de junho, concluir que a jovem teria morrido 20 minutos após a queda após sofrer fraturas e hemorragia interna. No entanto, a localização do corpo em diferente níveis do penhasco e imagens feitas por turistas alimentam suspeitas de que ela tenha resistido por mais tempo do que o inicialmente indicado — o que levanta a possibilidade de omissão de socorro por parte das autoridades locais.

O corpo de Juliana chegou ao Brasil na tarde de terça-feira (1º/7), uma semana após a confirmação da morte. O caixão desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP), por volta das 17h, em voo da Emirates Airlines. O translado para o Aeroporto do Galeão foi feito pela Força Aérea Brasileira (FAB). Na segunda-feira (30/6), a conta @resgatejulianamarins no Instagram, administrada pela família, denunciou a demora da Emirates de Bali para confirmar o voo para o Brasil.