Band se manifesta após repórter empurrar jornalista da Record ao vivo

A Band afirmou, na terça-feira (2/7), que não compactua com o empurrão do repórter Lucas Martins contra a jornalista Grace Abdou, da Record TV. Segundo a emissora, Lucas já foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido.



A repórter Grace Abdou, do Cidade Alerta, conversava com duas jovens sobre um caso de desaparecimento na Grande São Paulo. Uma das entrevistadas mostraria uma foto para Grace, quando o jornalista Lucas Martins, do Brasil Urgente, agarrou o braço da mulher e a empurrou.

A repórter perguntou para Lucas porque ele a empurrou. "Por que você passou na minha frente e não é a primeira vez", gritou o jornalista, que volta a falar com as jovens. A Record informou que o Boletim de Ocorrência foi registrado e “medidas judiciais cabíveis serão tomadas”.



Nos stories do Instagram, Grace agradeceu aos amigos e colegas de profissão "que fazem o coração sorrir e tudo valer a pena". "Está tudo bem", disse. Em outro momento, a jornalista escreveu: "Não passarão".

Lucas Martins entrou ao vivo para pedir desculpas pelo ato. No pronunciamento, ele afirma que teve uma “atitude inaceitável” na “disputa por espaço”. “Acho que cabem poucas explicações sobre o porquê, porque não há motivo que justifique isso”, declarou.

A Band citou que sempre "valorizou e respeitou a atuação das mulheres, que ocupam espaços de destaque nas redações e demais setores". "A Band vem a público reafirmar seu compromisso, ao longo de seus 58 anos de história, com o respeito mútuo entre os profissionais da imprensa. A Band se coloca à disposição da jornalista e da Record TV com o sincero desejo de que o episódio seja superado e situações como essa não se repitam", disse a emissora.

