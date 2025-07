Trabalhador morre atropelado em aeroporto

Um funcionário terceirizado de 46 anos morreu após ser atropelado enquanto trabalhava na manutenção da pista de pouso do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (2/7).

A vítima foi atropelada por um veículo de uma empresa que realizava avaliações de atrito no local. No momento do acidente ele voltava até a cabeceira da pista. Ele chegou a ser socorrido, no entanto, veio a óbito devido um trauma crânio-encefálico.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista foi ouvido e liberado. À Polícia, o motorista contou que não viu o trabalhador e que ele não usava o colete refletivo.

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), em nota, lamentou o ocorrido e disse que "seguirá prestando apoio às investigações".

Voos cancelados e atrasados

Por conta do acidente, o aeroporto ficou fechado por cerca de 4 horas causando atrasos e cancelamentos de voos. De acordo com a ABV, nove voos tiveram que ser cancelados e que outros 12 foram atrasados.

A companhia aérea Azul, que tem a maioria das suas operações em Viracopos, informou que 10 voos com destino ao aeroporto de Campinas foram alterados. Já cinco voos que decolariam de Viracopos e outros cinco com destino ao aeroporto precisaram ser cancelados.

*Com informações são da Agência Estado