Homem vendado deita nos trilhos de trem para gravar vídeo

Um homem deitou com os olhos vendados na linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em São Paulo e esperou um trem passar por cima, para a gravação de um vídeo. O caso aconteceu na terça-feira (24/6), na região de Itaquaquecetuba, na Linha 12-Safira da CPTM, e só foi divulgado pela nesta quinta-feira (3/7).

Segundo a CPTM, o episódio ocorreu por volta das 13h40, nas proximidades da estação Aracaré, e afetou a operação dos trens, que passaram a circular por via única entre as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba. A equipe de segurança da companhia foi acionada, mas o homem já havia fugido do local antes da chegada dos agentes.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver outro homem filmando e narrando a ação. Ele alerta o parceiro de que o trem está se aproximando. O homem deitado permanece imóvel, e o trem passa sobre ele sem causar contato físico ou ferimentos aparentes. Após o equipamento passar por completo, o colega por trás das câmeras comemora a ação.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o maquinista, ao perceber a presença do homem nos trilhos, acionou imediatamente o Centro de Comunicação de Ocorrência (CCO) da CPTM para tentar evitar um acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba como perigo de desastre ferroviário e incitação ao crime. As imagens foram entregues à Polícia Civil, que está investigando o caso.

Segundo a CPTM, o acesso à faixa ferroviária é proibido, conforme estabelece a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, respaldada pelo Decreto Federal n.º 1.832, de 4 de março de 1996. A empresa alertou que atos como esse colocam em risco a vida do infrator, além de comprometer a segurança dos passageiros e do sistema ferroviário. A companhia afirmou ainda que colaborará com as autoridades para identificar o autor da ação.