OAB recebe ameaça de atentado e fecha sede no Rio de Janeiro

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), no centro da capital fluminense, paralisou as atividades na manhã desta quinta-feira (3/7) após receber uma ameaça de atentado. Em comunicado, a Ordem afirma que a medida foi determinada pela presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, após ameaça recebida na noite de quarta-feira (2/7).

O texto informa ainda que a ameaça está relacionada a grupos extremistas, mas não deu mais detalhes. “Estamos em contato direto com as autoridades de segurança pública, atentos aos fatos e às apurações, acompanhando tudo com muita cautela", declarou a presidente. "A segurança de advogados, advogadas, funcionários e de todos os que circulam diariamente pela sede da OABRJ é nossa prioridade”.

A sede deve ficar fechada até às 12h por recomendação das forças de segurança.