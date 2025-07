Idoso pede desconto em hotel por causa de banho frio

Ao entrar no banheiro para tomar banho, hospede do hotel percebeu que não havia luz e que a água do chuveiro estava fria - (crédito: Pexels)

A falta de energia em um hotel no centro de Alfenas (MG), no Sul de Minas, virou caso de polícia na manhã deste domingo (6/7).

Segundo o boletim de ocorrência, um idoso, que não teve a idade divulgada, afirmou que era hóspede do hotel e, ao entrar no banheiro para tomar banho, notou que não havia energia elétrica e que a água do chuveiro estava fria.

O hospede fez contato com o recepcionista do hotel e questionou o motivo do quarto estar sem luz. Segundo o relato do idoso, o funcionário respondeu em tom irônico que era para tomar banho na água fria.

O idoso afirmou que tentou conversar com o recepcionista e pediu um desconto na hospedagem pela falta de energia, o que foi negado. O hóspede afirma que é aposentado e paciente oncológico, não tendo condições de tomar banho frio devido à temperatura baixa e risco à saúde.

O recepcionista do hotel alegou que estava ocorrendo manutenção na rede elétrica nas proximidades do hotel e que não teria condições de sanar o problema da falta de luz.

Ele ainda disse à polícia que é apenas um funcionário e não poderia fazer o desconto pedido pelo hóspede sem autorização. Ele ainda afirmou que em momento algum foi mal educado ou irônico com o hóspede.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.