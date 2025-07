Operação da PF contra o tráfico bloqueia R$ 35 milhões na Grande BH

A operação da PF com a PMMG cumpre mandados de prisão e busca e apreensão - (crédito: Divulgação/PF)

Uma operação da Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), mira um esquema de tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, na manhã desta quinta-feira (10/7). Foram bloqueados até R$ 35 milhões em contas bancárias.

A ofensiva cumpre 19 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em BH, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas. Também há alvos nas cidades de Teresina e Campo Maior, no estado do Piauí.

As investigações começaram após a identificação de depósitos suspeitos em agências bancárias da Grande BH. Segundo a PF, o dinheiro era depositado em espécie, diretamente pelos investigados ou por terceiros a mando deles. Em dois anos, os valores ultrapassaram R$ 17 milhões.

O esquema também envolve um grupo criminoso no Piauí, responsável por lavar o dinheiro repassando os valores para outras contas. Duas empresas de fachada na Grande BH movimentaram R$ 32 milhões e R$ 35 milhões, quantias com forte indício de ligação ao tráfico de entorpecentes, de acordo com a corporação.

Conforme os registros, uma pessoa foi presa em flagrante durante as investigações. Ela estava com quatro quilos de haxixe e transportava a droga de São Paulo para Belo Horizonte.

Os alvos da operação poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 47 anos de prisão.

