Grupo do DF que assaltava lojas de roupas no país é alvo de operação da PCGO

Uma quadrilha do Distrito Federal especializada no furto de lojas de vestuário e acessórios localizadas em shoppings foi alvo da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), na manhã desta quinta-feira (10/7). Bruna da Silva Lima, 32 anos, Rafael Farias, 26, Warlley Alexandre de Paula, 19, e Mikaelly Cristina de Araújo, tendo integrantes envolvidos em uma série de crimes praticados em pelo menos três estados. A operação contou com o apoio das polícias Penal, Militar e Civil do DF.

Rony Loureiro, delegado responsável pela investigação, afirma que é um grupo bastante articulado, que pratica crimes, especialmente no momento de encerramento das atividades de lojas de shopping. Alguns integrantes do grupo já possuem passagens e respondem por crimes cometidos em São Paulo, Goiânia e Mato Grosso. O inquérito conduzido pelo delegado refere-se a um furto cometido em 31 de maio, no quiosque Otto Glasses, no Corumbá Shopping, em Luziânia (GO). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do bando.

“Dois dos autores permaneceram circulando pelo shopping até o encerramento das atividades e a diminuição do fluxo de clientes. Na sequência, acionam os demais membros do grupo e executam o plano criminoso, rasgando lonas, danificando o mostruário e subtraindo diversos produtos”, detalhou o delegado.

O prejuízo ultrapassa R$ 40 mil. A ação policial, com o cumprimento de mandados de prisão temporária e buscas e apreensões, teve como objetivo desmantelar a estrutura desse grupo, que vai responder por furto qualificado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculos e associação criminosa.

A Polícia Civil fornece o contato para denúncias. WhatsApp Denúncia: (62) 98595-5330