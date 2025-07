Gripe aviária: confirmado foco em ave de subsistência em São Paulo

Um novo caso de gripe aviária (influenza aviária em alta patogenicidade) em aves de subsistência em São Paulo foi confirmado pelo Ministério da Agricultura. O foco ocorre em aves domésticas e foi detectado nesta sexta-feira (11/7).

As notificações da doença viral em aves e/ou de subsistência não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros e não afetam o status do País de livre de gripe aviária, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

No total, o País já registrou 171 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 167 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), sete focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial, somando 179 ao todo no País.

Até o momento, apenas um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) foi confirmado em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - foco já encerrado. Os dados constam na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.