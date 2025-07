Zoológico de Brasília reabre com visitantes e programação especial de férias

O Zoológico de Brasília reabriu nesta segunda-feira (7/7), após mais de um mês fechado por conta de dois casos confirmados de gripe aviária no local. A reabertura foi marcada pela visita de famílias de outros estados, que aproveitaram a programação especial preparada para o mês de férias escolares.

O advogado Wendel Tavares, 40, natural de Aracaju (SE), aproveitou a estadia em Brasília com a família para visitar o Zoológico da capital pela primeira vez. Hospedado na cidade durante uma viagem para Caldas Novas (GO), ele contou que viu na internet que o local havia sido fechado por conta da gripe aviária, mas que teve a sorte de encontrá-lo reaberto. “É sempre uma novidade interessante, principalmente para as crianças. É importante mostrar a natureza para eles, um ambiente ao ar livre e agradável”, afirmou.











Alec, filho de Wendel, de quatro anos, já esteve em outros zoológicos, mas, segundo o pai, a visita sempre desperta a curiosidade e traz algo novo. "Ele adora ver os animais, fica muito animado" contou.

O casal Daniel e Lóide Mota, de Manaus (AM), visitou o Zoológico de Brasília com o filho Josué e aproveitou para conhecer algumas espécies. “Está sendo bem interessante poder ver de perto animais que não temos oportunidade de ver na nossa cidade. Está tudo muito legal até agora”, disse Lóide.

Embora ainda não conhecessem Brasília, o plano é voltar para um tour mais completo pela capital e por Goiás no futuro. A visita desta vez foi por acaso: o trio voltava de Parnamirim (RN) quando teve o voo cancelado, o que acabou rendendo um dia extra de turismo e coincidiu com a reabertura do zoológico. "Tivemos a sorte de poder visitar bem no dia da reabertura. Ficamos muito felizes", comemoraram.

Programação

Durante o mês de julho, o zoo será aberto todos os dias, das 8h30 às 17h. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Aos domingos, o ingresso é gratuito como parte do programa Lazer para Todos.

Como parte da programação especial desta semana, o Zoológico de Brasília está oferecendo visitas guiadas diárias às 9h e às 14h. A atividade é gratuita, não exige agendamento prévio e tem como ponto de encontro a estátua da elefante Nelly, próxima à portaria. A partir da próxima semana, as visitas passarão a ocorrer apenas aos domingos, nos mesmos horários.