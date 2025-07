Filhotes de lobo-guará são novos moradores do Zoológico de SP; veja fotos

O Zoológico de São Paulo ganhou dois novos moradores e os visitantes já podem ver essas fofuras de perto. Nascidos em 17 de maio, dois filhotes de lobo-guará, um macho e uma fêmea, ficaram em local reservado para terem cuidados especiais e agora chamam a atenção do público.

Ainda sem nome, os irmãos são filhos da fêmea Pitanga e do macho Caju. O zoológico informou que eles dividem o recinto com a mãe, enquanto o pai fica afastado, já que os cuidados da espécie ficam por conta da fêmea.



















O nascimento de um lobo-guará é de grande importância para a manutenção da espécie, classificado como vulnerável à extinção pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Símbolo do Cerrado e presente em áreas do Pantanal, o animal tem sofrido com a perda do habitat natural, caça ilegal e atropelamentos.

Segundo o biólogo Luan Morais, gerente de manejo do setor de mamíferos, a reprodução da espécie sob cuidados humanos é desafiadora. "Exige condições específicas de manejo, espaço e tranquilidade para o casal reprodutor", diz.

Na publicação, o Zoológico de São Paulo pontua ainda que faz parte do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos, além de seguir as recomendações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB).