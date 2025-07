Homem é preso e menor apreendido após queda de balão no RJ

No Rio de Janeiro (RJ), 15 pessoas foram conduzidas para a delegacia e um menor foi apreendido após invasão de área participar para reerguer um balão que caiu no local. Caso aconteceu neste domingo (13/7), na Tijuca, Zona Norte da capital.

Segundo a Polícia Civil (PCERJ), policiais da 19ª DP, em ação conjunta com a Polícia Militar (PMERJ), fizeram o flagrante. Na ocasião, um homem e um jovem menor de idade tentavam reerguer o balão, que caiu em um estacionamento fechado entre condomínios do bairro, quando os agentes de segurança chegaram.

Os dois estavam acompanhados de outros indivíduos, que estariam com toucas de ninja para dificultar a identificação, alguns estariam armados.

De acordo com a PCERJ, alguns dos envolvidos conseguiram fugir do local. A PMERJ informou que 10 foram detidos pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo, 15 pessoas foram levadas para prestar depoimentos 19ª DP de Polícia Civil.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de invasão de domicílio qualificada, associação criminosa e soltar balões. Já o homem que acompanhava o menor foi preso e deve responder, além dos crimes mencionados, por corrupção de menores. O balão foi apreendido pelas autoridades.

