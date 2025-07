Morre Ênio Kaufmann, fundador do cursinho Unificado, aos 77 anos

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Morreu neste sábado (19/7), aos 77 anos, o professor de física e fundador do curso pré-vestibular Unificado, de Porto Alegre (RS), Ênio Kaufmann. A causa da morte não foi divulgada. Entre 1984 e 1985, o professor apresentou o Jornal do Vestibular, na Rádio Gaúcha, do Grupo RBS. Em 2024, ele foi candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e, em 2022, assumiu o mesmo cargo, substituindo um parlamentar afastado por problemas de saúde.

A notícia foi anunciada nas redes sociais do curso, reforçando que "sua trajetória de vida inspira a todos nós com o seu amor pela educação". "Neste momento, queremos unir os nossos corações em saudade do nosso eterno mestre. Em respeito e amor por toda a sua importância, prestaremos nossas homenagens na cerimônia de despedida no domingo", diz a nota.

A cerimônia de despedida será realizada neste domingo (20/7), das 9h30 às 12h, no Cemitério União Israelita, na Av. Prof. Oscar Pereira, 1175, em Porto Alegre.