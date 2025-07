Brasil vence disputa inédita da RoboCup, a "Copa do Mundo de Robôs"

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Para o Campeonato Mundial de Robótica e Inteligência Artificial (RoboCup), mais conhecido como "Copa do Mundo de Robôs", brasileiros trouxeram uma nova modalidade de disputa e venceram. A competição foi um teste e, se for bem avaliada, será permanente.

A proposta da categoria "Flying Robots" é que drones operem de forma autônoma, sem controle humano, simulando missões em ambientes perigosos, com aplicação de dinâmicas, como entrega de kits de primeiros socorros, inspeções e busca por vítimas em locais de difícil acesso.

Parte da prova é feita sem o uso da fala, pois em situações de desastres, esse recurso pode não funcionar devido a barulhos e interferências externas. Por isso, o robô também deve ser capaz de executar alterações no percurso através da interpretação de gestos feitos pela equipe de resgate ou até mesmo das vítimas.

Participantes



O RoboCup ocorre em Salvador, na Bahia e segue até segunda-feira (21), com participação do público até este domingo (20), e reúne um número recorde de brasileiros. Em atividade desde 1997, essa é a segunda vez que o campeonato ocorre no Brasil, sendo a última em João Pessoa, em 2014.