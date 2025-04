Alunos de Taguatinga vencem prêmio internacional no maior torneio de robótica do mundo

MR Marina Rodrigues

O retorno dos alunos ao Brasil está previsto para este domingo (20/4), com chegada em Brasília na segunda-feira (21), às 11h30 - (crédito: Divulgação)

Com estreia marcante no cenário internacional, a Federal Force, equipe formada por estudantes do Novo Ensino Médio do Sesi Taguatinga, conquistou o prêmio Rookie All-Star Award no First Championship 2025 — maior torneio de robótica estudantil do mundo —, neste sábado (19/4), nos Estados Unidos.

A honraria, uma das mais importantes da modalidade First Robotics Competition (FRC), reconhece o grupo novato que mais se destacou pela atuação técnica e pelo compromisso com os valores da organização First, como entusiasmo, cooperação e dedicação à aprendizagem em STEM (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

Neste ano, o torneio ocorreu de 16 a 19 de abril em Houston, no estado do Texas (EUA), com a participação de 601 equipes de 17 países. Na modalidade FRC, as disputas foram organizadas em oito divisões. A Federal Force integrou a divisão Arquimedes e foi a única estreante a receber a premiação entre as 75 que compuseram a categoria. O retorno dos alunos ao Brasil está previsto para este domingo (20/4), com chegada em Brasília na segunda-feira (21), às 11h30.

Leia também: Alunos do Sesi e do Senai representam o DF no principal torneio de robótica do mundo

A equipe é formada por Bernardo Alves, Daniel Bernardo de Oliveira Torquato, Davi Lucas Rodrigues, Evelyn Rocha, Luiz Guilherme Araújo, Marcos Vinícius Rodrigues, Pedro Souza Aguiar, Rafaela Dutra, Samuel dos Santos, Samuel Souza Aguiar, Sara Aguiar, Sarah Layane dos Santos, Victor de Oliveira e Vitória Gonçalves. Os técnicos são os instrutores de eletroeletrônica do Senai-DF João Paulo Moreira e Eduardo de Oliveira, titular e suplente, respectivamente. A equipe é patrocinada pelo Sesi-DF, Encanto Personalizados e Kbal Sport, com apoio técnico do Senai-DF.

Experiência

Nos dias que antecederam o campeonato, a Federal Force e a equipe Robot’s District, que também representou o DF no evento, treinaram na Robert Turner High School a convite da equipe Pearadox, anfitriã local. O espaço, que simula a arena oficial, é oferecido para que as equipes realizem ajustes e testes finais antes das partidas. Mais de 20 grupos passaram por lá em dois dias. Já no torneio, cada equipe monta seu pit — estande de apoio técnico e exposição — e apresenta projetos e valores aos avaliadores da First.

A atuação da Federal Force foi além das arenas. Como ação social da temporada, os estudantes ensinaram conceitos de física e química em escolas e orfanatos do DF, utilizando a construção de foguetes com materiais recicláveis para promover o interesse por STEAM, que inclui artes. A iniciativa foi um dos pontos valorizados pela banca avaliadora, por integrar aprendizado técnico e impacto comunitário.

Histórico

A equipe iniciou sua trajetória em Brasília, onde disputou com outras 58 equipes e se classificou entre as três melhores na etapa regional. Em Houston, participou de 10 partidas qualificatórias, formando alianças com equipes norte-americanas.

Os robôs da FRC têm porte industrial, com até 1,06 metro de altura e 52 quilos. As partidas combinam 15 segundos de operação autônoma e 2 minutos e 15 segundos sob controle dos próprios estudantes, que acumulam pontos em desafios técnicos.

Essa foi a primeira vez que o Sesi-DF e o Senai-DF chegaram à etapa internacional do First Championship, organizado pela For Inspiration and Recognition of Science and Technology (First). O tema da temporada foi First Dive, com foco na exploração da vida marinha.

No caso da modalidade FRC, o subtema foi Reefscape — junção das palavras “recife” e “paisagem” —, que inspirou os desafios propostos às equipes. Além de projetar e programar os robôs, os estudantes tiveram de criar uma identidade de equipe, buscar patrocinadores e desenvolver habilidades de comunicação, gestão de projetos e cooperação técnica.