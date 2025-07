Preta Gil lutou contra o câncer e virou sinônimo de amor à vida

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Apesar de ter passado por um câncer em estágio avançado, a cantora e empresária Preta Gil sempre se mostrou amor à vida e bom humor. Fãs, amigos e familiares reforçam que a característica de não desistir e sempre lutar por estar viva fica como uma das maiores marcas da artista.

Em entrevista para o Fantástico ainda neste ano, Preta comentou que retirou o reto em uma cirurgia em 2023. "Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha porque é a minha realidade", afirmou. "Eu sou hoje uma Preta mais forte em vários aspectos e hoje eu tenho mais sede de viver ainda".

No programa Domingão com Huck ainda neste ano, a empresária falou com otimismo sobre o novo tratamento nos Estados Unidos (EUA). "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada. Eu vou (para o exterior) porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

Outro momento de otimismo foi em 2023, quando ela postou uma foto mostrando a bolsa de ileostomia. “Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha!”, escreveu ela.

Em entrevista no Conversa com Bial, Preta Gil relembro do lançamento do primeiro CD, o Prêt-à Porter, em 2003, que recebeu críticas pela escolha das fotos do encarte, que é uma imagem da cantora sem roupa. “Fui surpreendida com uma enxurada de coisas que, na época, não se dava nome. Mas era gordofobia, homofobia e racismo”, comentou.