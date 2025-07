Morte de Preta Gil repercute entre amigos e fãs

Após uma batalha contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil morreu neste domingo (20/7), aos 50 anos. A morte da artista repercutiu entre amigos, familiares e fãs, que lamentaram a perda.

A apresentadora Ana Maria Braga escreveu que a perda da artista "deixa um vazio imenso, um buraco no peito difícil de explicar". Em publicação no Instagram, ela compartilhou foto com Preta e lembrou a artista pela força e sorriso contagiante.

Angélica também publicou homenagem à amiga. A esposa do apresentador Luciano Huck publicou vídeo em que as duas aparecem cantando em momento descontraído. "Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira", escreveu. "Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança".

No X, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, homenageou o talento e a luta da cantora. "Preta Gil foi e sempre será potência", escreveu. "Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo que sempre acreditou".

Boninho também publicou foto com a amiga. "Você já é saudade nos nossos corações", escreveu em publicação no Instagram.

A cantora Duda Beat descreveu Preta como "exemplo de generosidade, coragem e amor pela vida". "Impossível não ser contagiada pela energia que essa potência de mulher emana", escreveu.

preta gil é um exemplo de generosidade, coragem e amor pela vida. impossível não ser contagiada pela energia que essa potência de mulher emana. obrigada minha amiga por todos os seus ensinamentos. isso é pra sempre. você é pra sempre! te amo. ?? pic.twitter.com/YMkqMtBVDI July 20, 2025

Luciano Huck lembrou a luta da cantora pela vida e falou sobre a amizade dos dois. "Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos", escreveu.

Xuxa também publicou foto das duas. "Que sua força, alegria e amor por tudo que vc fez nunca seja esquecido", escreveu a cantora em publicação no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Famosos também lamentaram a perda em publicação da Mynd, agência de marketing da qual Preta era sócia. "Te amo eternamente, Preta", escreveu Daniela Mercury. A atriz Cleo Pires também comentou: "Pretinha eterna", escreveu.

"O silêncio que fica carrega uma saudade imensa, mas também uma gratidão que transborda", escreveu Ludmilla. A cantora relembrou participação de Preta em show do projeto Numanice. A artista enalteceu a força e a amizade de Preta. "Você era dessas pessoas que iluminam qualquer ambiente, que abraçam com o olhar, que acolhem com a alma".



Em texto nas redes sociais, Liniker retratou o carinho pela amiga. "Minha amiga que me chamava de 'filha', que sempre me deu colo e seus ouvidos generosos para qualquer assunto", escreveu. "Uma das primeiras pessoas a ouvir meu disco quando ficou pronto, a sinceridade que era certa e sem curva, e uma das almas mais generosas que eu pude conviver".



A atriz Fernanda Torres prestou solidariedade à família. "Todo meu amor ao Gil, à Sandra, ao Francisco, à Sol e a todos os Gils", escreveu.