Criança vê sangue na parede e leva polícia a casal morto em tríplex

Um casal foi encontrado morto em um apartamento em Curitiba, no sábado (19/7). Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC, uma criança moradora do condomínio notou sangue escorrendo pela parede do prédio e avisou os pais, que acionaram a síndica e a Polícia Militar. Os agentes arrombaram a porta e encontraram os corpos.

Conforme o telejornal, o casal alugou o tríplex há cerca de dois meses, mas frequentou o apartamento por 10 dias. Investigações preliminares indicam que o homem, um norte-americano, atirou duas vezes contra a mulher, sul-africana, e tirou a própria vida em seguida.

No local, foram apreendidas drogas, seringas e a pistola 9mm usada no crime, além de munições e carregadores. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apura a relação entre os dois estrangeiros e um possível motivo do crime. De acordo com a delegada Aline Manzatto, há indícios de feminicídio. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O Correio procurou a PCPR para mais informações e aguarda retorno.