Ministério da Cultura lamenta morte de Preta Gil em nota de pesar

Além de amigos, famosos e jornalistas que têm se solidarizado com a morte de Preta Gil, ocorrida no último domingo (20/7), o Ministério da Cultura também prestou homenagem à artista, divulgando uma nota de pesar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, o ministério compartilhou um vídeo que mostra a última apresentação de Preta ao lado do pai, Gilberto Gil. A publicação também destacou sua trajetória artística como cantora, produtora, publicitária e relembrou músicas marcantes como Sinais de Fogo, a formação do grupo Tresloucados e os álbuns solo que consolidaram sua carreira.

Leia também: Paixão pela música: relembre carreira e sucessos de Preta Gil

"Preta dividiu com o mundo seus múltiplos talentos e alegria de viver. Autêntica, bem-humorada e dona de um pensamento crítico apurado, certamente deixará saudades. O MinC se une aos familiares, amigos e admiradores nesta triste despedida, " diz um trecho da nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ministério da Cultura (@minc)

Leia também: Rio de Janeiro decreta luto oficial de três dias pela morte de Preta Gil



Filha do cantor Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, Preta Gil foi uma figura multifacetada na cultura brasileira. Cantora, atriz, empresária e apresentadora, nasceu no Rio de Janeiro em 1974 e lançou seu primeiro álbum em 2003.

Leia também: Câncer de Intestino: entenda doença que acometeu Preta Gil e cresce entre os jovens

Ao longo da carreira, tornou-se uma voz ativa na defesa da liberdade corporal, da diversidade e dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, consolidando-se como um ícone da representatividade no país. Carismática e autêntica, Preta marcou presença constante na televisão, nas redes sociais e no carnaval de rua, especialmente com o bloco “Bloco da Preta”, que arrastava multidões no centro do Rio de Janeiro.