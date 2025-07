PMs vão trabalhar dentro de ônibus em meio à onda de ataques em SP

A onda de depredações de ônibus já soma 530 casos apenas na capital, desde 12 de junho, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans) - (crédito: reprodução)

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta quarta-feira, 23, que 200 policiais militares vão trabalhar dentro de ônibus das linhas municipais na capital, na tentativa de evitar novos ataques ao transporte público. A onda de depredações de ônibus já soma 530 casos apenas na capital, desde 12 de junho, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans).

Os números oficiais, porém, só consideram os registros desde junho. Como mostrou o Estadão, o sindicato das empresas de ônibus (SPUrbanuss) considera que os casos tiveram início em janeiro. O balanço mais recente, até o dia 15, aponta 947 depredações em 2025. A situação já causaria problemas de operação, uma vez que os coletivos atingidos precisam ser retirados de circulação para a troca dos vidros.

De acordo com o prefeito, os policiais, que atuarão dentro dos coletivos das linhas com o maior número de ataques, fazem parte da Operação Delegada, na qual agentes trabalham durante a folga e são pagos pela Prefeitura. Segundo Nunes, o Município paga R$ 1 milhão por dia para 2,4 mil policiais militares trabalharem em ações de segurança nos dias de folga. "Em torno de 200 policiais militares vão ficar, desde a saída da garagem, dentro dos ônibus, acompanhando o percurso para dar garantia de segurança aos passageiros", disse o prefeito, durante a entrega de 120 ônibus elétricos à frota da cidade, na manhã de ontem. Agentes armados da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fizeram a escolta dos novos ônibus elétricos para evitar ataques nas Avenidas Faria Lima e Eusébio Matoso.

Investigações continuam

A polícia trabalha com duas possíveis causas para a onda de ataques. A primeira é de brigas sindicais e conflitos entre empresas de viação, que buscam criar um clima de medo para desestabilizar o setor e forçar a Prefeitura da capital a fazer mudanças no transporte público - isso porque os ataques começaram em janeiro, após mudanças no sistema feitas pela Prefeitura.

Contudo, não descartam também que a onda de vandalismo esteja acontecendo por um "efeito manada" e ausente de uma articulação maior por trás dos ataques. "Acreditamos que não existe só uma motivação. Existe o efeito manada, o contágio, o propósito inicial, assim como existe alguém pegando onda, uma sucessão de propósitos", disse o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo. Assim pode ser definida a ação dos irmãos Sérgio e Edson Campolongo, que fizeram uma série de ataques em um só dia.

