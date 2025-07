Quase 50 ônibus são depredados em um único dia em São Paulo

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a companhia SPTrans informaram que, desde 12 de junho, empresas relataram que 421 ônibus do sistema municipal de transporte de São Paulo foram depredados. Só neste domingo (13/7), 47 veículos foram atacados. A motivação dos ataques ainda é investigada.

Até o momento, a Polícia Civil identificou quatro boletins de ocorrência relacionados aos ataques ocorridos no fim de semana. A Polícia Militar deflagrou a operação Impacto – Proteção a Coletivos, que mobiliza cerca de 7,8 mil policiais e 3,6 mil viaturas em todo o estado, com o objetivo de reforçar a segurança de passageiros e trabalhadores do transporte público.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cinco homens foram presos por envolvimento nos ataques e um adolescente foi apreendido. Entre os casos, destaca-se a prisão de um suspeito no dia 6 de julho, acusado de lançar uma pedra contra um ônibus na Avenida Washington Luiz, ferindo uma passageira. Ele foi localizado por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que cumpriram a prisão temporária.

Outro homem foi preso na quinta-feira (10/7), em Guaianases (Zona Leste de São Paulo), após arremessar pedras e danificar um ônibus. Também foram presos, em flagrante, dois suspeitos por depredações nos bairros de Pirituba e Santo Amaro. O adolescente apreendido foi posteriormente liberado aos responsáveis. As investigações seguem com o apoio da Divisão de Crimes Cibernéticos, que monitora plataformas digitais diante da suspeita de articulação dos crimes pela internet.

A SPTrans orienta que as concessionárias comuniquem imediatamente todos os casos à Central de Operações e formalizem as ocorrências junto às autoridades policiais. "Cabe ressaltar que a empresa é obrigada a encaminhar o veículo para manutenção, substituindo-o por outro da reserva técnica, que realizará a próxima viagem programada, garantindo a continuidade do serviço prestado aos passageiros. Caso isso não ocorra, a empresa é penalizada pela viagem não realizada", disse a companhia, em nota.

