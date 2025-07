Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em área de mata em Jundiaí (SP)

Relatos apontam pane no motor como causa de um pouso de emergência que mobilizou equipes na região de Jundiaí - (crédito: Pixabay)

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência e ficou danificado na manhã deste sábado, 26, em uma área de mata próxima à Serra do Japi, no km 9 da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo.

A aeronave, que realizava um voo local para propaganda, teve uma pane no motor, de acordo com informações preliminares, e parou de "barriga" para cima. Apenas o piloto estava a bordo da aeronave, que sobreviveu ao acidente.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rede VOA, responsável pela administração do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, a aeronave modelo Cessna 150, prefixo PR-NIJ, decolou do aeroporto Vale Eldorado, em Bragança Paulista, para onde retornaria, após o piloto declarar emergência na frequência da torre por volta das 11h.

Ainda conforme a VOA, o piloto pousaria no aeroporto, mas não conseguiu chegar e precisou fazer o pouso de emergência em uma área de campo aberto próximo à ETEC Benedito Storani, a 4,5 km do aeroporto.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária que administra a rodovia e do aeroporto foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.