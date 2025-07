Ônibus da banda Djavú  pega fogo e é destruído pelas chamas

O ônibus da banda de forró Djavú pegou fogo e foi completamente destruído na tarde deste sábado (26/7), na altura do km 434 da MGC-120, em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. O veículo foi tomado pelas chamas enquanto o grupo fazia uma parada para o almoço em um restaurante às margens da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os 19 integrantes da banda e o motorista estavam dentro do restaurante quando perceberam algo errado. A fumaça começou a sair da parte traseira do ônibus, onde ficam os pneus e o motor. Em questão de minutos, o fogo se espalhou rapidamente, consumindo o veículo. Não houve feridos. Antes que as chamas destruíssem o veículo, o grupo conseguiu recolher os instrumentos musicais e objetos pessoais, saindo do ônibus em segurança. Funcionários do restaurante ainda tentaram conter o incêndio com extintores e uma mangueira de jardim, mas não conseguiram controlar as chamas, que avançaram rapidamente, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares do 7º Pelotão de Bombeiros de São João Evangelista chegaram ao local, encontraram o ônibus totalmente em chamas. A equipe fez a sinalização da via e bloqueou o trânsito para garantir a segurança de todos durante o combate ao fogo.

Segundo a corporação, duas linhas de ataque foram montadas para conter o incêndio, que só foi completamente controlado após o rescaldo, etapa final do combate em que, mesmo após a extinção das chamas visíveis, os trabalhos continuam para eliminar todos os focos de calor e evitar o reacendimento.

Fogo atingiu restaurante

Além da perda total do ônibus, o calor das chamas causou danos estruturais ao restaurante. Ainda de acordo com os bombeiros, uma tenda, um toldo, dois ventiladores e um compressor de água foram afetados pela radiação térmica, já que o veículo estava estacionado a poucos metros da varanda do estabelecimento.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Por meio das redes sociais, membros das bandas Bonde do Forró e Djavú, que dividiam o transporte por fazerem parte da mesma empresa, lamentaram a perda do veículo.

“Estranhamente nosso ônibus pegou fogo hoje... um veículo que cuidados e conquistamos com muito sacrifício... estamos tentando apurar a causa do incêndio”, escreveram no perfil oficial da banda Djavú.