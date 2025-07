Caminhão tomba em curva e mata pai e filho na BR-116, em Minas Gerais

Três pessoas — o pai, o filho de três anos e um motorista de caminhão — morreram no final da tarde deste domingo (27/7), no quilômetro 448, da BR-116, próximo a Engenheiro Caldas (MG), no leste de Minas Gerais. O caminhão, com placa de Divisa Alegre (MG), tombou, caindo em cima de quatro pessoas.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o local é uma curva. O caminhão vinha numa reta, entrou na curva e tombou. As quatro atingidas — pai e filho que morreram e as outras duas feridas — caminhavam na beira da estrada e foram atingidas. Pai e filho foram esmagados. Os feridos são um adulto e outra criança.

O motorista do caminhão teve morte imediata, enquanto sua acompanhante, de 23 anos, ficou presa às ferragens com lesões graves. Ela foi retirada e socorrida com vida pelos Bombeiros.

Os três feridos foram socorridas. A passageira do caminhão foi levada pelo Samu para Governador Valadares (MG). O homem e a criança feridos foram para o Hospital Regional de Engenheiro Caldas.