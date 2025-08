Crise hoteleira põe em risco realização da COP30 em Belém

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Conferência Climática da Organização das Nações Unidas, a COP30, confirmou, nesta quinta-feira (31/7), que alguns países manifestaram o desejo de transferir o evento de Belém, no Pará, para outra cidade. O motivo seria a cobrança de preços considerados abusivos pela rede hoteleira local, que tem multiplicado os valores de hospedagem em até 10 vezes no período do evento.

“Ficou público que os países estão pedindo para tirar a COP de Belém”, afirmou Corrêa do Lago durante participação em um evento promovido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros.

Segundo o embaixador, é comum que os preços aumentem durante conferências desse porte, mas a elevação registrada em Belém superou qualquer expectativa. “Talvez os hotéis não estejam se dando conta da crise que estão provocando”, apontou. A declaração foi feita durante uma mesa com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

Ele também frisou que, apesar da pressão, o governo brasileiro não pode obrigar legalmente os hotéis a reduzirem os preços. “Há um esforço muito grande do governo para convencer os hotéis a baixar o preço, porque [pela] legislação brasileira não se pode impor isso aos hotéis”, completou.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. A situação tem causado incômodo principalmente entre países em desenvolvimento. De acordo com a agência Reuters, a UNFCCC, braço da ONU responsável pelas negociações climáticas, chegou a convocar uma reunião de emergência na última terça-feira (29) para tratar do impasse.

O encontro contou com a participação de representantes brasileiros, que se comprometeram a apresentar soluções até 11 de agosto. A informação foi confirmada por Richard Muyungi, presidente do Grupo de Negociadores Africanos, que convocou a reunião. “Nos asseguraram que revisitaremos isso no dia 11, para obter garantias de que a hospedagem será adequada para todos os delegados”, afirmou Muyungi à agência de notícias.

Segundo o diplomata, a principal preocupação é que os altos custos inviabilizem a presença de delegações completas de países do Sul Global. “Não estamos prontos para reduzir os números. O Brasil tem muitas opções para termos uma COP melhor, uma boa COP. Por isso estamos pressionando para que o Brasil forneça respostas melhores, em vez de nos dizer para limitar nossa delegação”, frisou.

A COP30 está prevista para novembro de 2025 e será a primeira edição da conferência climática da ONU realizada na Amazônia. O governo federal tem reiterado o compromisso com a realização do evento em Belém, como símbolo da importância da região para o enfrentamento da crise climática global. No entanto, o impasse com o setor hoteleiro coloca em xeque o planejamento logístico e diplomático da conferência.

