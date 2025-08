Morre, aos 82 anos, o jornalista J.R. Guzzo

Morreu, aos 82 anos, o jornalista José Roberto Dias Guzzo, conhecido como J.R. Guzzo. Ele foi vítima de um infarto por volta das 5h da manhã deste sábado. As informações são da Revista Oeste, veículo que J.R. Guzzo ajudou a fundar e foi o principal colunista até o final da vida. O profissional também era membro do conselho editoral do jornal e assinava colunas nos jornais Gazeta do Povo, Estado de São Paulo.

J.R. Guzzo nasceu em São Paulo no dia 10 de julho e começou a carreira no jornalismo em 1961. Ele ajudou na criação da Revista Exame, foi diretor da Revista Veja entre os anos de 1976 e 1991 e liderou o veículo em um período de expansão e recordes de tiragem. Posteriormente, seguiu escrevendo artigos emitindo fortes — e polêmicas — opiniões.

O último artigo de J.R. Guzzo — enviando anteriormente — foi publicado neste sábado (2/8), com o título "Sova dos Eua foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para Lula na sua Terra do Nunca".

Não há informações sobre o velório de J.R. Guzzo.