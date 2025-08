Mega-Sena tem nova regra e prêmios vão aumentar nos próximos sorteios

Vencedores do concurso 2.896 da Mega-Sena, a ser sorteado neste sábado (2/8), ganharão uma quantia maior do prêmio da loteria devido a uma nova regra do Ministério da Fazenda. Portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) publicada na última quinta-feira (31/7) no Diário Oficial da União (DOU) definiu que o valor da recompensa principal, antes 35% do total destinado à distribuição na categoria, sobe para 40%.

Recebem mais, então, a partir do próximo sorteio, aqueles que acertarem todos os seis números contemplados. Embora a norma valha desde a publicação, ninguém acertou as seis dezenas no último certame, o 2.895. Assim, a quantia, que estava em R$ 75 milhões, está estimada, agora, em R$ 85 milhões.