Canoa vira no mar e deixa seis pessoas à deriva no Ceará

Seis pessoas ficaram à deriva no mar da praia do munícipio de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após uma canoa havaiana virar. O episódio aconteceu no início da tarde deste sábado (2/8).



Os indivíduos contaram com diferentes formas de resgate para sair do mar. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), duas mulheres foram retiradas com a ajuda de um helicóptero pertencente à Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Os outros quatro, enquanto isso, precisaram ser resgatados por motos aquáticas do Corpo de Bombeiros.

A canoa saiu da praia do Mucuripe, na zona central da capital cearense. No entanto, passou por dificuldades na região de Iparana, no litoral oeste do estado. A ajuda foi requisitada já depois do acidente. Foi feita pelo instrutor da canoa, ao acionar a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança. Todos os navegadores da Canoa Havaiana receberam atendimento médico e passam bem, conforme também informou a SSPDS.