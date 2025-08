PM é preso por estupro de vulnerável em escolinha de futebol

Um policial militar do Estado de São Paulo foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Goiás e encaminhado para um presídio militar na capital paulista, na terça-feira (5/8), pelo crime de estupro de vulnerável.

As investigações apontam que o indivíduo, enquanto exercia funções de professor em uma escolhinha de futebol em Formosa (GO), criava grupos de WhatsApp com crianças e adolescentes e enviava, repetidas vezes, imagens e figuras com teor sexual.





Na ocasião, o mesmo foi descoberto e demitido do local. Mas, mesmo após o rompimento do contrato de serviço, seguiu mantendo contato virtual com um adolescente de 12 anos. Nas trocas de mensagens, eles negociavam PODs (cigarro eletrônico) em troca de favores sexuais, que ocasionou em alguns encontros entre ambos para eventuais prática dos atos.

Durante o mandado, a Polícia ainda realizou a apreensão dos aparelhos celulares do homem. (Confira o vídeo)

O Correio tentou contato com a Polícia Militar de São Paulo, mas até a publicação desta reportagem não houve nenhuma manifestação.

