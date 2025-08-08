Menina de 4 anos morre após ser atingida por penteadeira em escola

Uma criança, de 4 anos, morreu na terça-feira (5/8), após ser atingida por uma penteadeira dentro da unidade da zona leste do Colégio CEV, em Teresina. Alice Brasil Souza da Paz estava comemorando o aniversário com o irmão gêmeo e os colegas de turma em uma brinquedoteca da escola, segundo relatos dos pais. Poucas horas depois, a família foi informada que ela havia sofrido um acidente e, mais tarde, soube da morte.

De acordo com as informações, o aniversário dela foi um dia antes, e na manhã seguinte decidiu celebrar novamente. Mas, durante o festejo, uma outra criança acabou passando por baixo do móvel, fazendo com que ele tombasse sobre Alice, que estava deitada no chão.

O irmão gêmeo da menina, estava no local e presenciou toda a situação. Ele relatou à família que viu "muito sangue sair pelo nariz" dela antes de ser atendida. "Ele estava com ela onde tudo aconteceu. Ele viu tudo. Como eu vou explicar para uma criança de 4 anos que sua irmã, que dividia tudo com ele, desde o ventre da minha amada mulher... ele viu tudo, presenciando uma cena que nenhuma criança ou pessoa poderia ver" relatou o pai.

Em nota publicada nas redes sociais, o CEV Colégio lamentou o falecimento da aluna. "Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de imensa dor, oferecendo todo o nosso apoio e acolhimento. Também estamos disponibilizando suporte psicológico à comunidade escolar."



As atividades do colégio foram suspensas pelo restante da semana.

O sepultamento aconteceu na tarde da quarta-feira (6) em um cemitério particular na Zona Sudeste da capital. O cortejo percorreu as ruas de Teresina, sendo escoltado por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).