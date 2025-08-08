Homem que espancou namorada em elevador com 61 socos vira réu

O ex-jogador de basquete Igor Cabral, que está preso preventivamente por espancar a namorada com 61 socos em um elevador, virou réu por tentativa de feminicídio. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte foi aceita pela Justiça na quinta-feira (7/8).

O homem permanecerá preso preventivamente. O processo segue em segredo de Justiça. O caso ocorreu em 26 de julho, em um condomínio no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal. As cenas de violência foram gravadas pelas câmeras de vigilância do prédio e a agressão chocou o país.

Outro caso de agressão em elevador, só que no DF

Um homem de 55 anos agrediu a mulher dentro do elevador no Guará 2. Ela tentou fugir para a casa de uma amiga momentos antes do ataque. Segundo a Polícia Civil, o casal discutiu após uma festa de casamento e ela foi ameaçada pelo companheiro. Ao sair do evento, a mulher dirigia o carro e o homem pediu para que ela deixasse a direção do veículos para que ele assumisse. Ao perceber que poderia ser agredida, a vítima saiu com o carro e deixou o homem do lado de fora.

As câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que a vítima é atacada com socos, puxões de cabelo e cotoveladas. As agressões duraram mais de um minuto e continuaram após a tentativa da mulher de se defender. O vídeo foi essencial para o avanço das investigações da Polícia Civil do DF, que prendeu o agressor preventivamente na quarta-feira (6/8).

