Morre a jornalista Nádia Batista Franco, aos 73 anos

A jornalista Nádia Batista Franco morreu no sábado (9/8), aos 73 anos, após passar mal em viagem a Paracatu (MG). A suspeita é de que a causa da morte tenha sido um infarto.

Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Nádia iniciou a carreira no Correio Braziliense. Ela atuou 49 anos na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e nas instituições que a antecederam.

Grande parte de sua carreira foi dedicada à Agência Brasil, onde ocupou os cargos de editora e gerente de redação. A gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes, destacou a importância da jornalista para a formação de novas gerações e sua dedicação ao público leitor: "Nádia era um exemplo de profissional comprometida, que sempre valorizou a boa informação e o serviço público."

O velório teve início na noite de sábado, e o sepultamento está marcado para as 17h deste domingo (10/8), em Paracatu.

*Com informações da Agência Brasil